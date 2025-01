SEK-Einsatz wegen Sexualdelikts: Verdächtiger in Wohnung festgenommen

Fürth - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Fürth nach einem möglichen Sexualdelikt einen Verdächtigen in einem Mehrfamilienhaus festgenommen.

Die Polizei sperrte den Einsatzort ab. Dadurch mussten auch Busse in Fürth umgeleitet werden. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Zeugen meldeten der Polizei am Montag, kurz nach 8 Uhr, dass sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gustav-Schickedanz-Straße ein Sexualdelikt ereignet habe.

Da der Tatverdächtige mutmaßlich im Besitz einer Schusswaffe war, sperrte die Polizei die Straße ab und forderte Verstärkung an.

Gegen 9 Uhr verschaffte sich dann das SEK Zutritt zur Wohnung und nahm den 49-jährigen Verdächtigen fest.

Beamten stellten außerdem eine Schreckschusspistole sicher. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Gefahr für die Öffentlich habe zu keiner Zeit bestanden, erklärte ein Sprecher der Polizei.