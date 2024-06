SEK stürmt Bude in NRW, doch der Bewohner ist unschuldig: Jetzt winkt ihm Geld!

Monheim - Ein bei einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei in Monheim leicht verletzter 25-Jähriger wurde zu Unrecht verdächtigt.

Eine SEK-Einheit stürmt am 20. Juni eine Wohnung in Monheim, doch der 25-jährige Bewohner wurde zu Unrecht verdächtigt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Die Wohnung des Mannes sei am 20. Juni nach falschen Hinweisen durchsucht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf am Freitag gemeinsam mit. Dem Mann stehen jetzt Entschädigungszahlungen zu.

Gegen einen 34-Jährigen werde jetzt ermittelt. Er hatte den 25-Jährigen nach mehreren Gewalttaten im Rockermilieu offenbar falsch verdächtigt, an einem Streit mit einem Beil und einem Messer beteiligt gewesen zu sein.

In der Zwischenzeit sei der richtige Mann identifiziert worden, heißt es in der Mitteilung. Der 34-Jährige wohnt ebenfalls in Monheim.

Vor der Hausdurchsuchung bei dem falschen Verdächtigen war es in der Stadt nördlich von Leverkusen immer wieder zu Auseinandersetzungen von Gruppen mit Baseballschlägern, Macheten und sogar einer Axt gekommen.

Dabei waren mehrere Menschen leicht verletzt worden seien. Das Polizeipräsidium in Düsseldorf hatte die noch andauernden Ermittlungen übernommen.