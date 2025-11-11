Waffe im Auto: Gesuchter Straftäter tankt betrunken sein Fahrzeug

Saalfeld - Am Montag hat die Polizei in Saalfeld einen gesuchten Straftäter festgenommen.

Der gesuchte Mann wurde an der Tankstelle festgenommen. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

Der 44-Jährige hatte gegen 23.15 Uhr an einer Tankstelle in der Christian-Wagner-Straße betankt. Da der Mann augenscheinlich betrunken an der Zapfsäule stand, riefen Zeugen die Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden die Einsatzkräfte heftigst von dem Autofahrer bedroht. Der 44-Jährige wurde daraufhin von den Polizisten zu Boden und mit Handschellen fixiert. Gegen diese Maßnahme leistete der Mann starken Widerstand.

Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 44-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Als die Beamten das Auto des gesuchten Straftäters durchsuchten, fanden sie eine Waffe. Außerdem konnte er die Rechnung für seine Tankfüllung nicht bezahlen.

Der Mann wurde wegen des bestehenden Haftbefehls festgenommen und zunächst zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.