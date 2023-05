Senior (75) verzockt sein ganzes Geld im Casino, dann kommt er auf eine ganz dumme Idee

Bad Kissingen - Am frühen Morgen des heutigen Montags hat die Polizei im unterfränkischen Bad Kissingen einen 75-jährigen Einbrecher vorübergehend festgenommen. Kurios dabei ist die Vorgeschichte des Seniors.

Der 75-Jährige hatte sein ganzes Geld verzockt, wollte aber nicht aufgeben. Da kam er auf eine höchst illegale Idee. (Symbolbild) © 123rf/isantilli

So war der 75-Jährige aus dem Landkreis Würzburg laut einem Polizeisprecher am Sonntag nach Bad Kissingen gefahren, um seinen Abend im dortigen Casino zu verbringen.

Allerdings hatte der Mann keinen guten Tag für das Glücksspiel erwischt. Also kam es, wie es kommen musste: Er hatte schließlich all sein Geld verzockt.

Das führte jedoch nicht dazu, dass der 75-Jährige frustriert nach Hause fuhr. Stattdessen klügelte er einen anderen Plan aus, um das nötige weitere Kleingeld zum Spielen zu ergattern.

Er begab sich gegen 1.45 Uhr zu einer in der Nähe gelegenen Gaststätte und versuchte zunächst die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Als das scheiterte, schlug der Mann kurzerhand das Fenster an einer Seitentür der Kneipe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes.

Allerdings hatte der ungeübte Einbrecher dabei so viel Lärm gemacht, dass ein Anwohner unsanft geweckt wurde und die Polizei alarmierte.