Razzia bei Hells Angels: Zwei Männer nach Erpressung in U-Haft

Ludwigsburg - Am Donnerstag wurde das Vereinsheim der Hells Angels in Pforzheim durchsucht . Am Freitag hat die Polizei Details veröffentlicht. Zwei Männer sitzen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen wurden verschiedene Schreckschusswaffen und Hieb- und Stichwaffen gefunden. (Symbolbild) © Frederic van Erichson/dpa

Mit Spezialkräften wurden am Donnerstag zwei Männer festgenommen, die unter Verdacht stehen, von einem 40-Jährigen mehrere Tausend Euro Bargeld erpresst zu haben, teilt die Polizei mit.

Die Tatverdächtigen im Alter von 27 und 30 Jahren sollen den 40-Jährigen zweimal in Kornwestheim kontaktiert und bedroht haben. Dabei sollen sie auch ihre Zugehörigkeit zu einer Rockergruppe eingesetzt haben, um den Drohungen mehr Kraft zu verleihen.

Der 40-Jährige hat einem 37-Jährigen nach der Drohung mehrere tausend Euro übergeben. Beim zweiten Kontakt gab der Mann den Tatverdächtigen kein Geld.



Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelten die drei Tatverdächtigen und erwirkten anschließend Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die zwei Hauptverdächtigen.

