Senior nimmt Abschleppgespann die Vorfahrt: Zwei Verletzte nach Kreuzungs-Crash

An einer Kreuzung in Wiehl im Oberbergischen sind am Mittwochabend drei Autos zusammengestoßen. Es gab zwei Verletzte.

Wiehl - Bei einem Unfall zwischen einem Abschleppgespann und einem dritten Auto sind am Mittwochabend in Wiehl (Oberbergischer Kreis) zwei Personen verletzt worden. Das Abschleppgespann kam nach dem Zusammenstoß schwer beschädigt am Straßenrand zum Stehen. © Polizei Oberbergischer Kreis Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war das Unglück am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf der Oberwiehler Straße (L336) passiert. Ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Perker Straße kommend in Richtung Wiehl abbiegen. Dabei übersah er offenbar, dass an der Kreuzung ein 48-jähriger Volvo-Fahrer gerade mit einer Abschleppstange einen weißen VW hinter sich herzog. Darin saß ein 36-Jähriger. Der Mercedes-Fahrer hatte dann dem Gespann die Vorfahrt genommen, es kam zum Zusammenstoß mit den drei Fahrzeugen. Dabei wurden der 73-jährige Unfallverursacher und der 48-jährige Volvo-Fahrer leicht verletzt. Beide kamen nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus. Drei Autos nach Unfall Schrott: Zweistündige Bergung Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Oberwiehler Straße war für die Dauer der Bergungsarbeiten bis etwa 19.50 Uhr voll gesperrt.

