06.12.2024 15:32 Senior quert unvermittelt die Straße und wird von Auto erwischt - Lebensgefahr!

Am Donnerstagabend kam es auf der Straße Schüttendelle in Remscheid gegen 19.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mann schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Von Jonas Reihl

Remscheid - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend in Remscheid gekommen. Ein 73-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 73-Jährige wurde durch den Zusammenprall auf die Windschutzscheibe des Opels geschleudert. © Tim Oelbermann Gegen 19.30 Uhr war eine 36-jährige Frau mit ihrem Opel Zafira auf der Straße Schüttendelle in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Mann die Fahrbahn nur wenige Meter vor einer Ampelkreuzung unvermittelt überquerte. Die Frau war davon so überrascht, dass sie ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und den Senior erfasste. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der 73-Jährige auf den Bürgersteig geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Noch vor Ort musste er von einem Notarzt stabilisiert werden, anschließend wurde er in eine Klinik gebracht. Laut Polizei besteht auch am Freitag noch Lebensgefahr. Um die Unfallursache aufzuklären, rückte noch am Donnerstagabend ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizeibehörde an. Die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: Tim Oelbermann