11.02.2025 13:50 Seniorin (93) treibt in Fluss bei Künzelsau: Drei Männer zögern nicht!

In einer misslichen Lage befand sich am Montagabend eine Seniorin (93) in Künzelsau. Drei Helfer griffen jedoch schnell ein!

Von Johanna Baumann

Künzelsau - In einer misslichen Lage befand sich am Montagabend eine Seniorin (93) in Künzelsau (Hohenlohekreises). Drei Helfer griffen jedoch schnell ein! Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in eine Klinik. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa Ein 80-Jähriger entdeckte gegen 17.30 Uhr eine ältere Frau im Kocher treiben. Kurzerhand rief er drei Passanten zur Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Die Männer zögerten nicht lange. Einer verständigte den Notruf, während sich die anderen beiden in den Fluss begaben. Schließlich zogen sie die 93-Jährige aus dem Wasser. Bei ihrer Rettung befand sich die Rentnerin bei Bewusstsein. Sie kam in ein Krankenhaus. Wie die Frau in diese missliche Lage geriet, ist bislang unklar.

Titelfoto: Patrick Seeger/dpa