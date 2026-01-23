Mann schnappt sich Fahrrad im Zug: Wer hat ihn gesehen?
Bad Dürrenberg - Der Mann hatte ein zurückgelassenes Fahrrad aus einem Zug mitgenommen. Nun fahndet die Bundespolizei nach ihm.
Zuvor hatte der Besitzer des Rads während der Fahrt des RB 20 von Mechterstädt nach Leipzig sein Fahrrad samt Zubehör im Zug zurückgelassen, um sich ein Ticket zu kaufen. Ungünstigerweise schaffte er es nicht rechtzeitig zurück, sodass Zug und Fahrrad ohne ihn abfuhren.
Das Rad schaffte es nach Leipzig und schließlich auch wieder zurück in Richtung Naumburg, bis der gesuchte Mann bemerkte, dass es niemandem im Zug zu gehören scheint. Er nahm es an sich und verließ damit in Bad Dürrenberg den Zug.
Wie die Behörde mitteilte, nahm man die Ermittlungen wegen Unterschlagung auf. Die Polizei bittet um die Unterstützung der Öffentlichkeit bei der Suche nach dem Verdächtigen.
Hinweise können telefonisch unter 0341/997990 bei der Bundespolizei abgegeben werden.
