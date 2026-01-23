Mann schnappt sich Fahrrad im Zug: Wer hat ihn gesehen?

Bad Dürrenberg - Der Mann hatte ein zurückgelassenes Fahrrad aus einem Zug mitgenommen. Nun fahndet die Bundespolizei nach ihm.

Nachdem der Mann bemerkt hatte, dass das Rad niemandem zu gehören scheint, nahm er es an sich und verließ damit den Zug. © Bildmontage: Bundespolizei

Bereits am 1. Mai hatte sich die Unterschlagung eines Fahrrads, die dem Mann vorgeworfen wird, ereignet.

Zuvor hatte der Besitzer des Rads während der Fahrt des RB 20 von Mechterstädt nach Leipzig sein Fahrrad samt Zubehör im Zug zurückgelassen, um sich ein Ticket zu kaufen. Ungünstigerweise schaffte er es nicht rechtzeitig zurück, sodass Zug und Fahrrad ohne ihn abfuhren.

Das Rad schaffte es nach Leipzig und schließlich auch wieder zurück in Richtung Naumburg, bis der gesuchte Mann bemerkte, dass es niemandem im Zug zu gehören scheint. Er nahm es an sich und verließ damit in Bad Dürrenberg den Zug.