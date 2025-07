Seniorin stürzt schwer nach Taschen-Raub: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Im Stadtteil Prohlis wurde am Montagabend eine 87-jährige Seniorin auf offener Straße beraubt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Alles in Kürze

Eine 87-Jährige wurde in Prohlis von einem Unbekannten bestohlen, stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. (Archivbild) © Albrecht Voß/Petra Hornig/DMP

Wie die Polizei berichtet, sei eine ältere Dame gegen 18.45 auf der Prohliser Allee unterwegs gewesen und beraubt worden.

Ein Unbekannter habe der Seniorin demnach ruckartig die Handtasche entrissen. Folglich stürzte die 87-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich in der Tasche etwa 300 Euro.

Nun seid Ihr gefragt: Wer also am Montagabend auf der Prohliser Allee oder in der Nähe unterwegs war und Hinweise hat, soll sich umgehend bei der Polizeidirektion unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 melden.