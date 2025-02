04.02.2025 09:51 Serien-Einbrecher geht Polizei per Zufall in die Fänge

In Mittelfranken wurden ein mutmaßlicher Serien-Einbrecher per Zufall während einer Verkehrskontrolle in Fürth geschnappt.

Von Friederike Hauer

Fürth - Ein mutmaßlicher Serien-Einbrecher wurde in Mittelfranken von der Polizei festgenommen. Diese Werkzeuge wurden im Auto des 25-Jährigen gefunden. Laut Polizei ist alles geklaut. © Polizeipräsidium Mittelfranken Die Polizei war im Rahmen der Ermittlung zu einer Einbruchsserie auf den 25-Jährigen aus Zirndorf aufmerksam geworden. Seit dem Frühjahr 2024 häuften sich Diebstähle im westlichen und nördlichen Mittelfranken, berichteten die Ermittler. Der Täter hatte es hierbei vor allem auf Gartenhäuser und Kellerabteile abgesehen, aus denen er E-Bikes, Fahrräder sowie diverses Werkzeug klaute. Teilweise wurden auch Gegenstände aus Handwerkerfahrzeugen, leer stehenden Häusern sowie Werkstätten entwendet. "Allein im November 2024 kam es zu einer Serie von Kelleraufbrüchen in der Zirndorfer Innenstadt, bei der Fahrräder im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro entwendet wurden", so die Polizei. Die Auswertung diverser Spuren ergab, dass mehr als 70 Taten auf das Konto eines Diebes gingen. Einbruch-Serie in Mittelfranken scheint geklärt: Dieb räumt Keller und Gartenhäuschen aus Die Polizei verfolgte den Flüchtigen zu Fuß und nahm ihn schließlich fest. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters führte dann ein Zufall: Am vergangenen Donnerstag geriet der 25-Jährige in eine Verkehrskontrolle. Als die Beamten sein Auto anhielten, ergriff er zu Fuß die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn wenig später stellen und festnehmen. Bei seiner Überprüfung ergab sich dann der Zusammenhang mit den Diebstahlsdelikten. Im Auto entdecken die Beamten prompt eine Vielzahl von Baumaschinen und Werkzeugen, bei denen es sich allen Anschein nach ebenfalls um Diebesgut handelte. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte noch in der Nacht Haftantrag gegen den Mann. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeipräsidium Mittelfranken, Karl-Josef Hildenbrand/dpa