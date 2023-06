Sex-Täter drängt Frau (33) in Hausflur und vergeht sich an ihr - Polizeifahndung!

Bonn - Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der eine 33-Jährige sexuell in der Nordtstadt bedrängt haben soll. Dank der massiven Gegenwehr der Frau ergriff der Sex-Täter die Flucht.

Die 33-Jährige wehrte sich massiv gegen den Angreifer und alarmierte anschließend die Polizei. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, hatte die 33-Jährige in der Nacht zum vergangenen Sonntag (11. Juni) gegen 0.50 Uhr an der Bornheimer Straße zwischen Hochstadenring und Eifelstraße ein Taxi verlassen und war zu Fuß zu ihrer etwa 100 Meter entfernten Wohnung unterwegs.

Auf dem Weg zu dem Mehrfamilienhaus kam der Frau dann ein unbekannter Mann entgegen, der sie ansprach. Die 33-Jährige ließ sich nicht auf das Gespräch ein und steuerte die Eingangstür ihres Wohnhauses an, doch der Mann folgte ihr!

Als die Frau sich daraufhin in den Hausflur flüchten wollte, drängte der Unbekannte sie hinein und beging an ihr sexuelle Handlungen, wie der Sprecher schilderte.

Dank ihrer massiven Gegenwehr habe der Sex-Täter schließlich von ihr abgelassen und sei auf dem Flur in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Frau alarmierte nach dem Übergriff die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Der Täter konnte jedoch nicht mehr geschnappt werden.