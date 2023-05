Sexueller Missbrauch von Kindern: Polizei-Schlag gegen 78 Beschuldigte in Hessen

Wiesbaden - Insgesamt 316 Beamte waren im Einsatz: Die Polizei in Hessen ist mit einer groß angelegten Aktion gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen vorgegangen - 74 Männer und vier Frauen werden beschuldigt.

Sexueller Missbrauch und Kinderpornografie: Die Polizei schlug in Darmstadt, Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden sowie in zahlreichen weiteren Orten in Hessen zu. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der Polizei-Schlag erfolgte bereits in der vergangenen Woche, wie das Hessische Landeskriminalamt am heutigen Dienstag mitteilte.

Dabei wurden 75 Wohnungen durchsucht, die Einsätze fanden in den Städten Darmstadt, Frankfurt am Main, Offenbach am Main und Wiesbaden sowie in zahlreichen weiteren Orten statt.

Den 78 Beschuldigten werde der sexuelle Missbrauch von Kindern oder der "Erwerb, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie zur Last gelegt", wie ein Sprecher erklärte.

Bei den Durchsuchungen wurden 2241 Datenträger sichergestellt - darunter 75 Smartphones, 60 Computer und 64 USB-Sticks. Diese würden nun ausgewertet.

Zuständig für den Polizei-Schlag war die "BAO FOKUS 75", wobei das Kürzel für "Besondere Aufbauorganisation für Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern" steht.