Sie haben ihn! Mutmaßlicher Serienvergewaltiger suchte Opfer über Wohnungsanzeigen

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamts wurde der chinesische Staatsangehörige am gestrigen Donnerstag im Landkreis Groß-Gerau festgenommen.

Dem 43 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, bei Wohnungsbesichtigungsterminen mehrere chinesische Frauen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren unter einem Vorwand kontaktiert, sie anschließend überwältigt und in deren Wohnungen vergewaltigt zu haben.

Um mit den Frauen in Kontakt zu treten, nutzte der Mann die chinesischen Online-Plattformen "Xiaohongshu" und das Whatsapp-Pendant "WeChat".

Bisher sind den Behörden seit Januar dieses Jahres insgesamt vier Fälle bekannt, die gemeldet wurden. Zwei davon haben sich in Frankfurt am Main abgespielt, ein Fall in Göttingen sowie einer in Mannheim. Es ist nicht auszuschließen, dass es noch weitere Vorfälle jener Art gab, die die Betroffenen lediglich noch nicht zur Anzeige gebracht haben.