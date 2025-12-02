Sie klauten Fässer mit gebrauchtem Frittierfett: Vater und Sohn von Polizei gestellt

Siegburg - Die Polizei hat in Siegburg einen Vater (37) und seinen Sohn (17) erwischt, die gebrauchtes Frittierfett aus dem Lager eines Restaurants gestohlen haben sollen.

Die Polizei stellte Vater (37) und Sohn (17) samt gestohlenem Frittierfett auf einem Parkplatz. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

"Gebrauchtes Frittierfett ist ein wertvoller Sekundärrohstoff, aus dem unter anderem Biodiesel gewonnen wird. Spezielle Betriebe recyceln und bereiten es auf", teilte die Polizei mit.

Das erklärt wohl auch die ungewöhnliche Tat: Eine Gastronomin habe zwei Männer mit einem Kleintransporter beobachtet, wie sie gebrauchtes Frittierfett in Fässern aus ihrem Lager gestohlen hätten und die Polizei gerufen.

Die Beamten stellten Vater und Sohn demnach auf einem nahegelegenen Parkplatz.

"Im Transporter fanden sich mehrere Fässer mit gebrauchtem Speiseöl. Der Verdächtige aus dem Taunus konnte zwar eine Gewerbeanmeldung für das Sammeln von Altölen vorlegen, blieb aber vage zur Herkunft der vollen Fässer", so die Ermittler.

Die Polizei beschlagnahmte nach eigenen Angaben das Fahrzeug und die Ölfässer als Beweismittel. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung seien Vater und Sohn entlassen worden. Die Kriminalpolizei ermittele weiter.