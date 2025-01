Sie waren nicht mal volljährig: Polizei fasst Teenie-Duo nach Automatensprengung!

Bad Lausick-Stockheim - Die Polizei im Landkreis Leipzig hat am Sonntag zwei Automatensprenger festgenommen. Brisant dabei: Die Täter sind noch nicht einmal volljährig!

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion gegen das Duo. (Symbolbild) © summertime72/123RF

Gerade einmal 14 und 16 Jahre sollen die zwei Deutschen alt sein, die nun im Verdacht stehen, in der Nacht zu Sonntag einen Zigarettenautomat an der Stockheimer Straße in Stockheim bei Bad Lausick gesprengt zu haben.

Wie genau das Duo dabei vorging, ist derzeit noch unklar. Der Automat, der an einer Hauswand angebracht war, wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld in nicht bekannter Menge. Anschließend machten sie sich aus dem Staub.

Hinweise brachten die Polizei jedoch auf die Spur der Jugendlichen. Noch am Sonntag ordnete die Leipziger Staatsanwaltschaft an, die Wohnungen der beiden zu durchsuchen. Dabei stießen die Ermittler nicht nur auf Pyrotechnik, sondern auch auf das Diebesgut.

Die Gegenstände wurden daraufhin sichergestellt.