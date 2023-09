Sie wollte ihre Freundin beschützen: Mann prügelt und tritt brutal auf 18-Jährige ein

Lenting - Weil eine 18-Jährige auf einem Volksfest in Oberbayern ihre gleichaltrige Freundin vor einem aufdringlichen Mann beschützen wollte, prügelte und trat dieser wie von Sinnen auf sie ein. Die junge Frau wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 32-jährigen Angreifer.

Polizisten konnten den Angreifer ausfindig machen und festnehmen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. (Symbolbild) © DPA

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Sonntag mitteilte, machte der 32-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt im Laufe des Samstagsabends die 18-Jährige auf dem Jurafest in Lenting an.

Die Frau hatte jedoch kein Interesse an dem Mann und gab dies den Angaben zufolge auch deutlich zu verstehen. "Daraufhin packte der Mann die junge Frau und verletzte sie leicht an der Hand", so die Polizei.

Als der Mann gegen 2.15 Uhr am Sonntag erneut auf die 18-Jährige traf, kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 32-Jährigen und einer Freundin der 18-Jährigen.

Plötzlich schlug der Mann laut Polizeiangaben mehrmals mit der Faust ins Gesicht der 18-jährigen Begleiterin und trat zweimal gegen den Kopf der Frau, als diese zu Boden ging. Die Frau wurde bei dem Angriff schwer verletzt.