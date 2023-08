Skorpione nach Göppingen eingeschleppt: Mann wird in Finger gestochen

Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. (Symbolbild) © 123RF/rhj2017

Bereits am Samstagabend wurde ein Skorpion in einem Mehrfamilienhaus in der Öchslinstraße gesichtet. Das Tier konnte erfolgreich eingefangen werden. Die Polizei teilte mit, dass mehrere Bewohner erst kürzlich von den Kanaren zurückgekehrt seien.

Ein 53-Jähriger in Eislingen entdeckte schließlich am Mittwoch einen weiteren etwa drei Zentimeter großen Skorpion, der sich in einer Kühltasche befand. Gegen 17.15 Uhr gelang es ihm das Spinnentier in ein Honigglas zu sperren.

Zuvor wurde er allerdings in einen Finger gestochen. Laut Polizei gingen seine Symptome allerdings nicht über die eines Bienenstichs hinaus. Das Tier krabbelte wohl auf einer Baustelle in Göppingen in die Tasche des 53-Jährigen.