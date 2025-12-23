Skrupellos: Mann gibt sich als Pfleger aus und beklaut 92-Jährige
Eisenach - In Eisenach (Wartburgkreis) wurde am Montag eine 92-Jährige bestohlen.
Ein Unbekannter hatte sich gegenüber der Seniorin als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Unter diesem Vorwand ließ die Rentnerin den Mann in ihre Wohnung in der Straße "An der Tongrube".
Im weiteren Verlauf lenkte der falsche Pfleger die 92-Jährige ab und klaute einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Danach flüchtete er aus der Wohnung der Dame.
Der Täter wurde wie folgt beschrieben:
- etwa 50 Jahre alt
- kräftige Statur
- akzentfreies Deutsch
- graue Latzhose
Die Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen.
