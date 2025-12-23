Skrupellos: Mann gibt sich als Pfleger aus und beklaut 92-Jährige

Eisenach - In Eisenach (Wartburgkreis) wurde am Montag eine 92-Jährige bestohlen.

Die bestohlene Rentnerin hatte den Mann in ihre Wohnung gelassen. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Ein Unbekannter hatte sich gegenüber der Seniorin als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Unter diesem Vorwand ließ die Rentnerin den Mann in ihre Wohnung in der Straße "An der Tongrube".

Im weiteren Verlauf lenkte der falsche Pfleger die 92-Jährige ab und klaute einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Danach flüchtete er aus der Wohnung der Dame.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: