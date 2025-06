19.06.2025 17:00 Skurrile Aktion auf NRW-Supermarktplatz: Fahrraddieb sägt Verkehrsschild ab

Am Dienstag (17. Juni) haben zwei Männer in Siegburg bei Bonn ein komplettes Verkehrsschild abgesägt, nur um an ein Fahrrad zu kommen.

Von Alina Eultgem

Siegburg - Fast zu schräg, um wahr zu sein: Am Dienstag (17. Juni) haben zwei Männer in Siegburg bei Bonn ein komplettes Verkehrsschild abgesägt, nur um an ein Fahrrad zu kommen. Alles in Kürze Zwei Männer sägen Verkehrsschild ab, um an Fahrrad zu kommen

Diebesaktion auf Supermarktparkplatz in Siegburg

Polizei verhaftet 56-jährigen Helfer und 42-jährigen Haupttäter

Haupttäter gibt Diebstahl zu und begründet es mit seiner Vorliebe für Fahrräder

Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls laufen Mehr anzeigen Die Polizei schnappte den 42-jährigen Fahrraddieb und seinen 56-jährigen Komplizen kurze Zeit nach der Aktion. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hörte der Filialleiter eines Supermarktes an der Barbarastraße im Ortsteil Stallberg gegen 13.50 Uhr plötzlich Sägegeräusche vom Parkplatz. Als er nachsah, entdeckte er die skurrile Diebesaktion der zwei Männer und verständigte sofort die Polizei. Die Beamten waren schnell zur Stelle und konnten zunächst den 56-jährigen Helfer des mutmaßlichen Diebes schnappen. Polizeimeldungen Nach Verfolgungsfahrt: Ermittlungen gegen Polizisten und 16-Jährigen Zur Verwunderung der Polizisten tauchte wenig später dann auch schon der zweite Verdächtige mit dem geklauten Fahrrad auf dem Parkplatz auf. Fahrraddieb gibt an, "gerne Fahrräder zu mögen" Der kuriose Diebstahl spielte sich auf einem Supermarkt-Parkplatz ab. (Symbolfoto) © Elisa Schu/dpa Der 42-jährige Haupttäter aus Siegburg gab die Aktion dann auch ganz offen zu. Seine Begründung: Er möge einfach Fahrräder total gern. Sein 56-jähriger Kumpel aus Lohmar sei eher zufällig da gewesen und habe "kurz geholfen". Jetzt laufen Ermittlungen gegen das Säge-Duo wegen besonders schweren Diebstahls. Polizeimeldungen Katzenbabys gefunden: Wer hat die kleinen Samtpfoten ausgesetzt? Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt, die nun nach dem rechtmäßigen Besitzer sucht.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa