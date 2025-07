Skurrile Szenen: Dieb versteckt sich in Altkleider-Container, Zeuge hält Klappe zu

Köthen (Anhalt) - Ein mutiger 27-Jähriger versuchte am Sonntagabend einen Diebstahl aus einem Altkleidercontainer zu verhindern.

Alles in Kürze

Ein 27-Jähriger wollte den Diebstahl aus einem Altkleidercontainer verhindern. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Astrid Kuchta waren mehrere Zeugen gegen 22.30 Uhr in der Lohmannstraße in Köthen unterwegs, als sie drei Männer bemerkten, die sich an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten.

Einer der Zeugen (27) zögerte nicht lange: Als er Geräusche aus dem Inneren des Containers hörte, hielt er die Klappe zu, um einen der Tatverdächtigen im Inneren einzusperren.

Leider hatte er die Rechnung ohne dessen Komplizen gemacht, die sich während des Einschreitens des Zeugen in einem Gebüsch versteckt hielten.

Nun sprangen sie heraus, befreiten ihren Kumpel aus dem Container und wollten sich schließlich auf einem Fahrrad aus dem Staub machen.