Sohn will Mutter erdrosseln: Erst, als sie sich tot stellt, soll er von ihr abgelassen haben

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr soll ein 54-Jähriger in einer Wohnung an der Wattenscheider Straße versucht haben, seine Mutter (80) zu erdrosseln.

Erst, als sich die Frau tot stellte, soll er von ihr abgelassen haben, berichtete die Polizei am Montag. Danach sei der Mann aus der Wohnung geflüchtet.

Die 80-Jährige alarmierte Familienangehörige, die daraufhin die Polizei verständigten.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen am späten Abend nahe dem Willy-Brandt-Platz festnehmen.

Weil der Bochumer vermutlich psychisch krank ist, soll er vorerst in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.