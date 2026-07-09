Sohn zündet Mutter (†) an: Oma (103) muss alles mitansehen

Hünfelden - Schreckliche Gewalttat im Hünfeldener Ortsteil Kirberg: Eine 76 Jahre alte Frau wurde angezündet und ist tot, eine 103-Jährige liegt mit schweren Verletzungen in einer Klinik. Ein Tatverdächtiger (45) wurde festgenommen.

In Hünfelden-Kirberg ist eine 75 Jahre alte Frau getötet worden. © 5VISION.NEWS

Wie die Limburger Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Westhessen gemeinsam am Donnerstagabend mitteilten, war die Polizei am Nachmittag gegen 17.20 Uhr zu einem Brand in einem Haus im Weiherweg alarmiert worden.

Am Einsatzort eingetroffen entdeckten Beamte den leblosen Körper der 76-Jährigen. Für die Frau kam jegliche Hilfe zu spät, sie erlag ihren Verletzungen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Toten und ihrem 45 Jahre alten Sohn gekommen, im Zuge derer der Mann seine Mutter angegriffen und schlussendlich auch angezündet haben soll.

Die 103-Jährige, bei der er sich um die Großmutter des Verdächtigen handelt, musste demnach alles mitansehen.

Sie erlitt selbst erhebliche Verletzungen, befindet sich laut Staatsanwaltschaft und Polizei aber nicht in Lebensgefahr.