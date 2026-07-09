Sohn zündet Mutter (†) an: Oma (103) muss alles mitansehen
Hünfelden - Schreckliche Gewalttat im Hünfeldener Ortsteil Kirberg: Eine 76 Jahre alte Frau wurde angezündet und ist tot, eine 103-Jährige liegt mit schweren Verletzungen in einer Klinik. Ein Tatverdächtiger (45) wurde festgenommen.
Wie die Limburger Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Westhessen gemeinsam am Donnerstagabend mitteilten, war die Polizei am Nachmittag gegen 17.20 Uhr zu einem Brand in einem Haus im Weiherweg alarmiert worden.
Am Einsatzort eingetroffen entdeckten Beamte den leblosen Körper der 76-Jährigen. Für die Frau kam jegliche Hilfe zu spät, sie erlag ihren Verletzungen.
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Toten und ihrem 45 Jahre alten Sohn gekommen, im Zuge derer der Mann seine Mutter angegriffen und schlussendlich auch angezündet haben soll.
Die 103-Jährige, bei der er sich um die Großmutter des Verdächtigen handelt, musste demnach alles mitansehen.
Sie erlitt selbst erhebliche Verletzungen, befindet sich laut Staatsanwaltschaft und Polizei aber nicht in Lebensgefahr.
Gewalttat in Hünfelden-Kirberg: Verdächtiger nach Fahndung von Polizei festgenommen
Der Verdächtige konnte zunächst vom Tatort fliehen. Der Polizei gelang es jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, an der unter anderem Hubschrauber, Hunde und eine Einheit des hessischen Polizeipräsidiums beteiligt waren, ihn zu stellen.
Die Festnahme erfolgte den Angaben zufolge kurz nach der Lokalisierung des Mannes in den Abendstunden gegen 20.05 Uhr.
Kräfte der Spurensicherung waren auch in den Abendstunden noch in der Gemeinde im Einsatz, in der insgesamt nur rund 2400 Einwohner leben und die im Landkreis Limburg-Weilburg liegt. Die genauen Umstände und Hintergründe der schrecklichen Tat in Mittelhessen sind laut der Polizei bislang nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen.
Erstmeldung: 22.03 Uhr, zuletzt aktualisiert: 22.28 Uhr
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