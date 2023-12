Seniorin tuckert auf Rasenmäher zum Einkaufen: Dann bekommt sie Rechnung der anderen Art

Sontheim an der Brenz - Mit einem Aufsitzrasenmäher ist eine Seniorin im baden-württembergischen Sontheim an der Brenz zum Einkaufen gefahren. Das hatte Folgen für die Frau.

Ein etwas ungewöhnliches Fortbewegungsmittel wählte eine Seniorin im schwäbischen Sontheim an der Brenz. (Symbolbild) © 123rf/pat138241

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, war die ältere Dame am gestrigen Mittwoch gegen 15.15 Uhr mit dem Rasenmäher in der Schillerstraße auf Achse.

Einer zufällig vorbeifahrenden Streife fiel die ungewöhnliche Verkehrsteilnehmerin sofort ins Auge und setzte der "Spritztour" ein jähes Ende. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Rasenmäher eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von rund 12 km/h aufwies.

Aus diesem Grund darf das Gefährt auch nur mit einer Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden.

Des Weiteren war an dem motorisierten Aufsitzmäher kein Versicherungskennzeichen angebracht.