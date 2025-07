Spanner-Alarm im Schwimmbad: Fotografierte Mann (55) junge Frau heimlich in Umkleidekabine?

Darmstadt - Ein mutmaßlicher Spanner löste am Freitagnachmittag einen Polizeieinsatz im Darmstädter Nordbad aus: Er soll versucht haben, heimlich eine 19-jährige Frau in einer Umkleidekabine zu fotografieren.

Alles in Kürze

Die Polizei rückte am Freitag zum Darmstädter Nordbad aus. (Symbolbild) © Montage: Jonas Walzberg/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Die junge Frau hielt sich gegen 15.30 Uhr in einer Umkleidekabine des Schwimmbads in der Alsfelder Straße auf, als sie plötzlich bemerkte, dass jemand mit einem Smartphone Fotos von ihr machte, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

Kurz darauf identifizierte sie einen 55 Jahre alten Mann als mutmaßlichen Spanner. Die 19-Jährige wandte sich in der Folge an Angestellte des Schwimmbads, welche umgehend die Polizei alarmierten.

Die Mitarbeiter des Schwimmbads setzten den 55-Jährigen aus dem Groß-Gerau bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen, sein Smartphone "für die Beweissicherung" beschlagnahmt.