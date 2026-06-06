Spaziergänger hilft Polizei bei Festnahme von Flüchtigem

Karlsfeld/Dachau - Mit der Hilfe eines Spaziergängers hat die Polizei einen flüchtigen Auto-Raser in Karlsfeld im Landkreis Dachau festgenommen.

Beamte wollten einen Autofahrer kontrollieren – doch dieser gab plötzlich Gas und floh vor der Polizei. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa

Der 37-jährige Passant habe am späten Freitagabend beobachtet, wie Beamte einen davonrennenden Mann verfolgen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Auf Zuruf habe er dann die Verfolgung mit aufgenommen. Schließlich nahmen die Polizisten den 20-Jährigen fest – Widerstand leistete er nicht.

Die Beamten wollten den Mann zuvor auf einer nahegelegenen Bundesstraße kontrollieren, da er deutlich zu schnell unterwegs war.

Doch statt anzuhalten, gab der Autofahrer Gas. In Karlsfeld hielt der 20-Jährige abrupt an, stieg aus und flüchtete zu Fuß weiter.

Den Angaben zufolge soll er keinen Führerschein gehabt haben. Verletzt wurde niemand. Wenige Stunden zuvor lieferte sich die Polizei am Freitagabend im rund sieben Kilometer entfernteren Dachau eine Verfolgungsfahrt mit einem 19-Jährigen.