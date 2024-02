Spaziergänger sehen hübschen Vogel an Baum hängen: Als sie genauer hinschauen, folgt der Schock

Am Donnerstag entdeckten Passanten in Ober-Mörlen (Hessen) einen Steinkauz, der an einem Baum festgebunden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei.

Von Angelo Cali

Ober-Mörlen/Butzbach - Ein wahrhaft grausamer Fall von Tierquälerei spielte sich am gestrigen Donnerstag in Mittelhessen ab. Dort entdeckten Spaziergänger einen an einem Baum hängenden Vogel. Wie sich kurz darauf herausstellte, wurde dem Tier Schreckliches angetan.

Für den Steinkauz kam jede Hilfe zu spät, er musste eingeschläfert werden. © Montage: privat Von dem Fall berichtete ein Polizeisprecher am heutigen Freitag. Passanten war gegen gegen 15.30 Uhr in einem Feld nahe der Doktor-Werner-Stoll-Straße in Ober-Mörlen (Wetteraukreis) ein Steinkauz aufgefallen. Dieser blickte hilflos vor sich hin und hing offensichtlich mit einem Flügel am Ast eines Baumes. In der Folge befreiten die Entdecker das Tier umgehend aus seiner misslichen Lage und suchten einen Tierarzt auf, wo sich der erste Verdacht bestätigte. Da der Flügel des Steinkauzes derart schwer lädiert und nahezu zerfetzt war, musste er an Ort und Stelle eingeschläfert und von seinem Leid erlöst werden. Polizeimeldungen Zeuge erblickt zufällig geklautes Auto: Junge Fahrerin (14) will nicht aussteigen Wie die Polizei im weiteren Verlauf der Ermittlungen in Erfahrung brachte, kann es sich bei dem Zwischenfall keineswegs um Zufall gehandelt haben. Viel eher muss eine noch unbekannte Person das Tier an einer Leine festgebunden und schließlich an dem Ast zurückgelassen haben. Am Tatort fand man zudem ein schwarz-gelbes Fernglas, welches dem Täter gehören könnte. Ermittlungen aufgrund des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz laufen derzeit weiter auf Hochtouren.

Steinkauz nach Tierquälerei eingeschläfert: Polizei sucht Zeugen - Empörung im Netz