Spezialeinheiten im Einsatz: Drei Personen von Polizei in Weilburg festgenommen

Weilburg - Handschellen haben geklickt! Bei einem größeren Einsatz in der Frankfurter Straße in Weilburg ist im Landkreis Limburg-Weilburg ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt worden.

Bei dem Einsatz der Polizei wurden drei Personen festgenommen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Dabei seien laut Polizei am Montagnachmittag gegen 16 Uhr Spezialeinheiten beteiligt gewesen, teilte das Präsidium Westhessen am Abend mit.

Zeitgleich nahmen Spezialkräfte zur gleichen Zeit den Angaben nach insgesamt drei Menschen fest.