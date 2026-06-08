Spezialeinheiten im Einsatz: Drei Personen von Polizei in Weilburg festgenommen
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Von Wolfgang Jung, Jan Höfling
Weilburg - Handschellen haben geklickt! Bei einem größeren Einsatz in der Frankfurter Straße in Weilburg ist im Landkreis Limburg-Weilburg ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt worden.
Dabei seien laut Polizei am Montagnachmittag gegen 16 Uhr Spezialeinheiten beteiligt gewesen, teilte das Präsidium Westhessen am Abend mit.
Zeitgleich nahmen Spezialkräfte zur gleichen Zeit den Angaben nach insgesamt drei Menschen fest.
Dies passierte "im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen". Einzelheiten zu dem Einsatz oder den festgenommenen Personen teilte die Polizei zunächst nicht mit.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa