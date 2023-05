Spikes zu dieser Jahreszeit? Polizei zieht Ford mit 23 Mängeln aus dem Verkehr

Bei der Kontrolle eines Ford-Transits fanden die Polizeibeamten nicht nur Spikes an allen vier Rädern, sondern noch weitere erhebliche Mängel. © Polizeipräsidium Trier

Wie die Polizei berichtet, sahen die Beamten bereits auf den ersten Blick, dass der in Finnland zugelassene Ford-Transit erhebliche Mängel aufwies. Aus diesem Grund entschlossen sie sich dazu, das Fahrzeug auf dem Parkplatz Markusberg an der A64 einer eingehenden Kontrolle zu unterziehen.



Besonders auffällig und zugleich kurios für die aktuelle Jahreszeit: Der Transporter hatte an allen vier Rädern sogenannte Spike-Winterreifen montiert, die auch unabhängig von der Jahreszeit in Deutschland generell nicht zulässig sind. Die klackernden Reifen waren auf diese Weise schon von Weitem hörbar. Ein Bremsen mit solchen Spikes ohne Schnee oder Eis auf der Fahrbahn ist letztlich extrem gefährlich, da das Fahrzeug auf reinem Asphalt bei einer härteren Bremsung unmittelbar ins Rutschen geraten würde.

Im weiteren Verlauf kontrollierte ein Polizei-beschäftigter Kfz-Meister vor Ort den Ford und stellte zahlreiche technische Mängel fest, weshalb der Transit zur genaueren Überprüfung zur Kfz-Prüfstelle in Schweich gebracht wurde.

Dort begutachtete ein Prüfingenieur das Fahrzeug noch einmal komplett und konnte schlussendlich 23 erhebliche Mängel nachweisen. Unter anderem gab es Defekte an der Bremse, Lenkung sowie am Rahmen und dem Fahrerhaus. An eine gegebene Verkehrssicherheit war an dieser Stelle nicht mehr zu denken.