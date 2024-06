20.06.2024 13:30 Sprengstoff-Anschlag vor Flüchtlings-Wohnung im Vogtland? Polizei sucht Zeugen

Vor einer Flüchtlings-Wohnung in Ellefeld (Vogtland) ging am vergangenen Freitag ein Sprengkörper in die Luft. War es ein Anschlag?

Von Julian Winkler

Ellefeld - Das hätte übel enden können: Im Vogtland kam es am vergangenen Freitag womöglich zu einem Sprengstoff-Anschlag vor einer Flüchtlings-Wohnung. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Zwickau und das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen. Am vergangenen Freitag explodierte ein Sprengkörper vor einer Flüchtlings-Wohnung in Ellefeld (Vogtland). War es ein Anschlag? Die Polizei ermittelt. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, 123rf/liwei12 In der Nacht, gegen 3.30 Uhr, gab es vor dem Fenster einer Wohnung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Bahnhofstraße in Ellefeld einen heftigen Knall. Laut Polizei explodierte ein Sprengkörper. "Dabei wurde die Glasscheibe derart beschädigt, dass sowohl Glassplitter als auch Reste des Sprengkörpers in den Wohnraum fielen", heißt es vom LKA Sachsen. Zu diesem Zeitpunkt schlief ein Syrer (17) in dem Raum - er wurde glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Polizeimeldungen Schwer verletzt im Krankenhaus: Junge (9) von Auto angefahren Nun ermittelt das Landeskriminalamt Sachsen - war es womöglich ein gezielter Anschlag auf die Flüchtlings-Wohnung?

Wie die "Freie Presse" berichtete, gab es jüngst Beschwerden von Anwohnern. Sie fühlen sich durch die jungen Flüchtlinge verunsichert, weil sich diese in einem Familienpark in der Nähe der Flüchtlings-Wohnungen aufhalten. Aus Sicht der Mitarbeiter des Heimes hätten sich die Probleme mit den jungen Flüchtlingen aber in Grenzen gehalten. Nur zwei von ihnen hätten für Ärger gesorgt, sie befinden sich aber mittlerweile nicht mehr in Ellefeld. War es ein Anschlag? Polizei sucht Zeugen Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht des 14. Juni 2024 gegen 3.30 Uhr und in den Nächten vor der Tat im Bereich der Flüchtlings-Wohnungen verdächtige Personen gesehen haben. Ebenso könnten verdächtige Fahrzeuge relevant sein. "Auch Hinweise aus den sozialen Medien oder dem Internet, die bei der Aufklärung der Straftaten helfen

können, sind für Polizei und Staatsanwaltschaft von Bedeutung", heißt es. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Sachsen unter der Rufnummer 0351/4832619 entgegen. Alternativ könnt Ihr Euch auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

