Springmesser in der Unterhose und mehr: Mann (21) deckt sich im Ausland mit Waffen ein

Waidhaus - Die Bundespolizei hat einem 21-Jährigen an der tschechischen Grenze eine offenbar gerade erst gekaufte Kollektion von Machete, Wurfaxt und Springmessern abgenommen.

Bei einer Polizeikontrolle nahe der tschechischen Grenze fanden die Beamten verschiedene Waffen. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Zivilfahnder stoppten am Dienstagabend am Grenzübergang Waidhaus das Auto, in dem der Mann mitfuhr.

Die Machete fand sich im Kofferraum, im Rucksack die Wurfaxt. Zuletzt zog der 21-Jährige auf die Frage nach weiteren Waffen noch zwei Springmesser "aus der Unterhose", wie die örtliche Bundespolizeiinspektion am Mittwoch mitteilte.

Der Mann hatte die in Deutschland verbotenen Hieb- und Stichwaffen demnach auf der tschechischen Seite der Grenze in der Ortschaft Rozvadow (Roßhaupt) gekauft.