Sprit für 1 Cent: Tankstellenkunden trauen ihren Augen nicht

Leutkirch im Allgäu - Ein technischer Fehler oder dreister Betrug? In einer Tankstelle im Süden Baden-Württembergs zahlten Autofahrer nur einen Cent pro Liter.

Die günstigen Sprit-Preise sprachen sich schnell rum. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

An einer Selbstbedienungstankstelle in Leutkirch im Allgäu gab es in der Nacht auf Freitag Sprit fast umsonst. Zwischen 23 Uhr und 4 Uhr morgens zahlten Autofahrer nur 1 Cent pro Liter.

Erst als sich immer mehr Menschen an der Tankstelle im Landkreis Ravensburg drängten, flog die Panne auf, berichtete die Polizei.