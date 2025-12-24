Spritztour mit Folgen: Bekiffter Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs

Mindelheim - Eine Verkehrskontrolle hat für einen 17-Jährigen im Landkreis Unterallgäu strafrechtliche Folgen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Mindelheim wurden gleich mehrere Vergehen aufgedeckt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Einer Streife fiel am frühen Mittwochmorgen ein Auto mit defektem Rücklicht in Mindelheim auf.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gestand der 17-Jährige sofort, dass er keinen Führerschein hat.

Die am Auto angebrachten Kennzeichen gehörten außerdem zu einem anderen Fahrzeug und waren mutmaßlich gestohlen, so die Polizei.