Spritztour mit Folgen: Bekiffter Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs
Mindelheim - Eine Verkehrskontrolle hat für einen 17-Jährigen im Landkreis Unterallgäu strafrechtliche Folgen.
Einer Streife fiel am frühen Mittwochmorgen ein Auto mit defektem Rücklicht in Mindelheim auf.
Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gestand der 17-Jährige sofort, dass er keinen Führerschein hat.
Die am Auto angebrachten Kennzeichen gehörten außerdem zu einem anderen Fahrzeug und waren mutmaßlich gestohlen, so die Polizei.
Obendrein hatte der Jugendliche Marihuana dabei und gab auch zu, vor seinem Fahrantritt gekifft zu haben. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa