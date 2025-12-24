Spritztour mit Folgen: Bekiffter Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein, mit falschen Kennzeichen und Marihuana im Gepäck: Warum ein 17-Jähriger in Schwaben jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen muss

Von Friederike Hauer

Mindelheim - Eine Verkehrskontrolle hat für einen 17-Jährigen im Landkreis Unterallgäu strafrechtliche Folgen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Mindelheim wurden gleich mehrere Vergehen aufgedeckt. (Symbolbild)
Bei einer Verkehrskontrolle in Mindelheim wurden gleich mehrere Vergehen aufgedeckt. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Einer Streife fiel am frühen Mittwochmorgen ein Auto mit defektem Rücklicht in Mindelheim auf.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gestand der 17-Jährige sofort, dass er keinen Führerschein hat.

Die am Auto angebrachten Kennzeichen gehörten außerdem zu einem anderen Fahrzeug und waren mutmaßlich gestohlen, so die Polizei.

Obendrein hatte der Jugendliche Marihuana dabei und gab auch zu, vor seinem Fahrantritt gekifft zu haben. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

