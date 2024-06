Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmaßlichen Scheinsitzen von Firmen in NRW

Monheim/Köln - Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen offenbar vorgetäuschten Unternehmenssitzen in sogenannten Gewerbesteueroasen wie Monheim. Das bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage.

Im Zuge einer Razzia an mehreren Orten war Ende Mai umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Mit Verweis auf das Steuergeheimnis machte sie keine konkreten Angaben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur läuft aktuell ein Verfahren gegen die Geschäftsführer eines Unternehmens, das bis zu 18 Millionen Euro Gewerbesteuer hinterzogen haben soll.

Die Firma hat ihre Geschäftsleitung demnach nur auf dem Papier in Monheim und Zossen (Brandenburg) sitzen. Die tatsächliche Arbeit soll vor allem in Köln geleistet worden sein - wo aber ein wesentlich höherer Gewerbesteuersatz als in den beiden Kommunen fällig geworden wäre.

Ende Mai gab es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Razzia an mehreren Orten, umfangreiches Beweismaterial wurde sichergestellt. In Justizkreisen rechnet man mit weiteren Aktionen.

Hintergrund: Im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen wurde bereits angedroht, dass man bei Gewerbesteueroasen "die tatsächlichen Standorte von Betrieben" suchen werde.