Staatsschutz ermittelt: Autos gehen vor Kreisverwaltung in Flammen auf

Bergheim - Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (3. Juni) mehrere Autos der Kreisverwaltung Bergheim beschädigt.

Vor dem Kreishaus Bergheim sind in der vergangenen Nacht drei Autos in Flammen aufgegangen. (Symbolbild) © Christian Sappeck/BLP/dpa

Drei Fahrzeuge des Ausländeramtes seien am frühen Morgen vor dem Kreishaus am Willy-Brandt-Platz in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei Köln mit.

An drei weiteren Wagen seien die Reifen zerstochen worden. Die Hintergründe sind bislang unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.