Staatsschutz ermittelt: Autos gehen vor Kreisverwaltung in Flammen auf
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Von Petra Albers
Bergheim - Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (3. Juni) mehrere Autos der Kreisverwaltung Bergheim beschädigt.
Drei Fahrzeuge des Ausländeramtes seien am frühen Morgen vor dem Kreishaus am Willy-Brandt-Platz in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei Köln mit.
An drei weiteren Wagen seien die Reifen zerstochen worden. Die Hintergründe sind bislang unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.
Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Durch die Flammen sei auch die Fassade der Kreisverwaltung beschädigt worden.
Titelfoto: Christian Sappeck/BLP/dpa