Statik versagt in brütender Sommerhitze: Scheune an Wohnhaus eingestürzt

Ludwigsburg - Am Samstagabend versagte in Ludwigsburg bei der brütenden Hitze offenbar die Statik einer Scheune.

In Ludwigsburg stürzte am Samstagabend eine Scheune ein. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Anbau eines Wohnhauses in der Gartenstraße gegen 21.15 Uhr komplett in sich zusammen. Die Trümmerteile der Scheune verteilten sich über den Innenhof des Privatgrundstücks bis auf die angrenzende Straße.

Während der Aufräumarbeiten bleibt die Gartenstraße vorerst gesperrt.

Der Bürgermeister von Ludwigsburg, der sich das Ausmaß der Zerstörung vor Ort ansah, verständigte persönlich eine Baufirma und einen Dachdecker, hieß es weiter.