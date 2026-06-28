Statik versagt in brütender Sommerhitze: Scheune an Wohnhaus eingestürzt

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Am Samstagabend hat in Ludwigsburg die Statik einer Scheune versagt. Der Anbau eines Wohnhauses stürzte ein.

Von Emelie Herrmann

Ludwigsburg - Am Samstagabend versagte in Ludwigsburg bei der brütenden Hitze offenbar die Statik einer Scheune.

In Ludwigsburg stürzte am Samstagabend eine Scheune ein.
In Ludwigsburg stürzte am Samstagabend eine Scheune ein.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Anbau eines Wohnhauses in der Gartenstraße gegen 21.15 Uhr komplett in sich zusammen. Die Trümmerteile der Scheune verteilten sich über den Innenhof des Privatgrundstücks bis auf die angrenzende Straße.

Während der Aufräumarbeiten bleibt die Gartenstraße vorerst gesperrt.

Der Bürgermeister von Ludwigsburg, der sich das Ausmaß der Zerstörung vor Ort ansah, verständigte persönlich eine Baufirma und einen Dachdecker, hieß es weiter.

Die Trümmerteile verteilten sich bis auf die angrenzende Straße.
Die Trümmerteile verteilten sich bis auf die angrenzende Straße.  © 7aktuell.de | Simon Adomat
Einsatzkräfte grenzten die Trümmerteile mithilfe von Bauzäunen ein.
Einsatzkräfte grenzten die Trümmerteile mithilfe von Bauzäunen ein.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Zum Zeitpunkt des Einsturzes sollen sich keine Personen in oder an der Scheune aufgehalten haben, verletzt wurde also niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf gut 150.000 Euro, weshalb der Anbau einstürzte, soll nun ermittelt werden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Simon Adomat

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