Statt Weihnachtsmann: Aktivisten kapern Hochseil in Karlsruhe

Karlsruhe - Zwei Aktivisten sind am Mittwochmorgen auf ein Hochseil am Karlsruher Marktplatz geklettert und haben damit einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

Der Vorfall geschah auf dem Weihnachtsmarkt-Gelände in Karlsruhe. © Thomas Riedel/dpa

Die Männer hätten sich und ein Fahrrad an dem Hochseil befestigt, sagte ein Polizeisprecher.

Aus Sicherheitsgründen habe man den Marktplatz abgesperrt. Die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt sei informiert worden und müsse nun entscheiden, wie man mit den Männern umgehe.

Eine Aktivistengruppe teilte mit, man habe an dem Seil ein Banner aufgehängt und wolle gegen geplante Haushaltskürzungen im Bereich Kultur und ÖPNV protestieren.