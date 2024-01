02.01.2024 18:23 Stinkefinger schmeckt Polizei gar nicht: Blitzer-Foto entlarvt Audi-Fahrer

Von Mia Goldstein

Berlin - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Berlin ist ein Autofahrer in eine Blitzer-Falle getappt, obwohl sich dieser an die Verkehrsregeln gehalten hat. Der Audi-Fahrer in Berlin wurde geblitzt, als er der Polizei seinen Mittelfinger entgegenstreckte. © X/Polizei Berlin Die Polizei veröffentlichte am Dienstag auf X (vormals Twitter) eine Fotoaufnahme eines Audi-Fahrers, der den Beamten seinen Mittelfinger entgegenstreckt. Den Angaben zufolge ist Mann bewusst langsam an dem dort stationierten Blitzer-Auto herangefahren, um den Beamten seine Meinung zu der Verkehrskontrolle kundzutun. Leider hatte der schamlose Autofahrer nicht damit gerechnet, dass er trotz Einhaltung der Geschwindigkeit auf einem in dem Moment ausgelösten Blitzer-Foto landen wird. Polizeimeldungen Streit zwischen zwei Männern endet tödlich: Identität des Opfers (†21) geklärt Denn der ihn auf der linken Spur zu schnell überholende Fahrer löste die Anlage aus, sodass der Stinke-Finger-Zeigende anhand des Bildmaterials identifiziert werden konnte. Ihm flattert nun zu Beginn des neuen Jahres eine Anzeige wegen Beleidigung ins Haus. Der auf dem Blitzer-Foto rechts abgebildete Fahrer hat durch die Überschreitung der Geschwindigkeit eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ihm blüht ein Bußgeld.

Titelfoto: X/Polizei Berlin