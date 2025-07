Stinkende Post: Täter befüllen Rathaus-Briefkasten mit beißendem Duft

Quedlinburg - In der Welterbestadt Quedlinburg ( Landkreis Harz ) werden die Nasen gerümpft. Unbekannte Personen haben sich an den Rathaus-Briefkasten vergriffen.

Alles in Kürze

In Quedlinburg wurde der Inhalt des Rathaus-Briefkastens durch eine Flüssigkeit leicht beschädigt. (Archivbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa

Wer in den vergangenen Tagen am historischen Rathaus in Quedlinburg vorbeiging, könnte es gerochen haben.

Ein Hauch von Knoblauch durchzog bei einigen Bürgern und dortigen Mitarbeitern die Atemwege.

Der Grund dafür wurde schnell gefunden. Der Mief kam aus dem Hausbriefkasten, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Es wird vermutet, dass eine oder mehrere Personen eine braune, nach Knoblauch riechende Flüssigkeit dort hineingeschüttet haben.

Die Tat muss zwischen Dienstag um 18 Uhr bis Mittwoch gegen 6 Uhr geschehen sein, so die Ermittler. Mehrere Briefe seien dadurch leicht beschädigt worden.

Angerückte Beamte suchten vor Ort nach Spuren und stellten diese sicher. Anschließend wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.