Stolzer Promille-Wert: Mann fällt vom Fahrrad und verletzt sich schwer

Bei einem Atemalkoholtest zeigte das Gerät der Polizisten einen Wert von 3,77 Promille an. (Symbolbild) © Uli Deck dpa/lni

Gegen 18.30 Uhr befand er sich in der Straße Am Kastanienwäldchen und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung der Benzingeröder Chaussee.

Ein Zeuge teilte den Beamten des Polizeireviers Harz mit, dass der Mann zunächst in Schlangenlinien fuhr, ehe er zu Boden stürzte.

Der 39-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste stationär im Harzklinikum Wernigerode behandelt werden.

Bei der Unfallaufnahme kam den Polizisten ein allseits bekannter Geruch entgegen. Der Radfahrer hatte offenbar vor seiner Fahrradtour Alkohol getrunken.

Bei einem Atemalkoholtest zeigte das Gerät der Beamten einen Wert von 3,77 Promille an.