Stoß gegen Kopf, Brandwunden mit Zigarette: Schüler an Bahnhof angegriffen

Flöha - In Flöha ( Landkreis Mittelsachsen ) wurde am Bahnhof ein Schüler (15) attackiert. Die Polizei sucht nach einem Zeugen, der dem Jugendlichen zu Hilfe gekommen war.

Die Tat passierte am Bahnhof in Flöha. © Ralph Kunz

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, passierte die Tat bereits am Montagabend zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der 15-Jährige von drei Jugendlichen am Bahnhof angesprochen. Sie wollten, dass er ihnen zur Bahnunterführung folge.

"In dem Tunnel schlug einer der drei auf den deutschen 15-Jährigen ein und stieß ihm zudem mit dem Kopf ins Gesicht, sodass der Geschädigte zu Boden ging. Anschließend soll ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe dem 15-Jährigen mit einer glimmenden Zigarette Brandwunden zugefügt haben", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Der Schüler hatte Glück im Unglück. Ihm kam ein Mann zu Hilfe, sodass das Trio, was noch Drohungen gegen den 15-Jährigen aussprach, flüchtete.

Der Zeuge alarmierte den Rettungsdienst, ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus war aber nicht nötig. Der Schüler wurde leicht verletzt.