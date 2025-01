24.01.2025 15:16 Straßenbahn knallt auf Straßenbahn: Zahlreiche Verletzte in Kassel!

An einer Haltestelle in Kassel sind am Morgen zwei Straßenbahnen aufeinander gefahren. Laut Polizei sind dabei neun Fahrgäste leicht verletzt worden.

Von Christine Schultze Kassel - An einer Haltestelle im nordhessischen Kassel sind am Freitagmorgen zwei Straßenbahnen aufeinander gefahren. Mehrere Personen wurde bei dem schweren Unfall verletzt. Am Schulzentrum Brückenhof in Kassel kollidierten am Freitagmorgen zwei Straßenbahnen miteinander. © Hessennews TV Nach bisherigen Erkenntnissen seien neun Fahrgäste leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Zusammenstoß ereignete sich nach Angaben der Kasseler Verkehrsgesellschaft KVG an der Haltestelle Schulzentrum Brückenhof. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob die vordere Bahn stand, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Bei dem Unfall sei zudem ein hoher Sachschaden entstanden. Wegen des Unfalls kam es vorübergehend zur Umleitung einer Straßenbahnlinie und weiteren Einschränkungen, auch ein Bus-Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Am Mittag war die Strecke zwischen Bahnhof Wilhelmshöhe und der Wendeschleife Mattenberg für die Straßenbahnen dann wieder befahrbar, wie die KVG mitteilte. Zweiter Unfall mit Straßenbahn am selben Morgen Bei einem weiteren Unfall war ebenfalls am Morgen ein Auto beim Wenden mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, wie der Polizeisprecher erklärte. Der Autofahrer sei leicht verletzt worden, die Fahrgäste der Straßenbahn seien nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt geblieben.

