06.12.2024 18:33 Straßenbahn schleift Auto in Mainz meterweit mit: Gaffer-Verhalten macht sprachlos!

Am Freitag kam es in Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine Person wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Von Maximilian Hölzel

Am Freitagnachmittag kam es in Mainz (Rheinland-Pfalz) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine Person wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Um den verunfallten Mann aus seinem VW-Golf zu befreien, mussten die Rettungskräfte schweres hydraulisches Gerät einsetzen und das Dach des Autos abtrennen. © Keutz TV-NEWS Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unfallgeschehen in der Hattenbergstraße in der Mainzer Neustadt. Demnach sei dort ein VW-Golf seitlich von der Bahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Der Fahrer des Autos wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt. Dank der schnellen und koordinierten Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst konnte der Mann jedoch zügig befreit werden. Die Einsatzkräfte mussten dabei schweres hydraulisches Rettungsgerät einsetzen. Zu allem Überfluss scharten sich zahlreiche unbelehrbare Gaffer um die Unfallstelle, blieben teilweise stehen und missachteten sogar die Absperrungen der Polizei, wodurch die Rettungsmaßnahmen massiv erschwert wurden. Alle Passagiere der Straßenbahn blieben glücklicherweise unverletzt. Der Unfall führte zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr sowie im Straßenverkehr.

Titelfoto: Keutz TV-NEWS