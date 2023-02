Streit an Bahnhof eskaliert! Mann in Krankenhaus notoperiert, 17-Jähriger in Untersuchungshaft

Markt Indersdorf - Eine Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des S-Bahnhofes in Karpfhofen ist eskaliert, ein 21 Jahre alter Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein 17-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Beamten am Mittwochmittag mitteilten, war es in der Nacht auf den Rosenmontag zu dem Streit zwischen drei männlichen Beteiligten gekommen.

Dem Opfer wurde bei jenem den Angaben zufolge gegen 0.45 Uhr eine lebensbedrohliche Verletzung am Hals zugefügt. Der 21-Jährige wurde nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens durch die alarmierten Rettungskräfte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und in diesem notoperiert.



Der Eingriff im Klinikum Dachau war erfolgreich, Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen nach der Tat zunächst flüchtigen Schüler (17), der wenig später von der Polizei allerdings noch in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen werden konnte.



Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II bereits einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Gegen den Jugendlichen besteht der Verdacht des versuchten Totschlags, er befindet sich in Untersuchungshaft.