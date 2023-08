30.08.2023 13:05 Streit an Supermarkt: 43-Jähriger steigt in Liefer-Lkw und wirft Zündschlüssel weg!

In Schmalkalden ist es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung an einem Einkaufsmarkt gekommen.

Von Christian Rüdiger

Schmalkalden - In Schmalkalden ist es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung an einem Einkaufsmarkt gekommen. Die Polizei rückte an und sorgte für Ordnung. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 57-jähriger Lkw-Fahrer seine Waren am Supermarkt entladen. Dabei geriet er allerdings mit einem 43-Jährigen aneinander, der vor dem Eingang saß. In der Folge ging der 43-Jährige ungefragt in den für ihn fremden Sattelzug, zog den Zündschlüssel und warf diesen weg. Der Trucker forderte den Mann daraufhin mehrfach auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Hierbei kam es zu einer Rauferei. Als der leicht verletzte Lkw-Fahrer im Anschluss mit seinem Handy die Polizei rufen wollte, entriss ihm der 43-Jährige das Telefon und warf es zu Boden. Gegen ihn leiteten die Beamten Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

