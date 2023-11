06.11.2023 09:03 Streit an U-Bahn-Station eskaliert: 18-Jährige sticht brutal auf zwei Männer ein!

Schockierender Vorfall! In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Frankfurter Innenstadt an der Konstablerwache zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Schockierender Vorfall! In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Frankfurter Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Im Bereich der Frankfurter U-Bahn-Station Konstablerwache kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit schweren Folgen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Laut einem Polizeibericht ereignete sich in der B-Ebene der Frankfurter U-Bahn-Station Konstablerwache gegen 3.15 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einer 18-jährigen Frau und einem 21-jährigen Mann sowie zwei 28 und 27 Jahre alten Männern.

Die Streitigkeiten verlagerten sich anschließend nach oben in den Bereich der Konstablerwache, wo es daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei Parteien kam. Während der Prügelei stach die 18-Jährige demnach plötzlich auf die beiden 28 und 27 Jahre alten Opfer ein. Dabei wurde der 28-Jährige schwer verletzt. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurden beide in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Angreiferin sowie der 21-Jährige flüchteten in der Folge vom Tatort, konnten aber nur kurze Zeit später im unmittelbaren Umfeld festgenommen werden. Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, weshalb die beiden noch am Sonntag einem zuständigen Richter vorgeführt werden sollten. Alle weiteren Ermittlungen hat mittlerweile die Kriminalpolizei aufgenommen.

