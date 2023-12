Streit artet aus: Autofahrer überfährt absichtlich Fußgänger (30)!

Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, war der 21 Jahre alte Fußgänger am Freitag gegen 15 Uhr mit seiner Freundin in der Jakobsgasse unterwegs. Als er an der dortigen Haltestelle aus der Straßenbahn stieg, geriet er in eine Auseinandersetzung mit einem 30-Jährigen.

Unter ständigen Beleidigungen und Drohungen verfolgte der Störenfried das Paar. In der Wieblinger Straße traf der 21-Jährige zufälligerweise auf seinen Vater (51), der mit seinem Audi unterwegs war.

Kurzerhand beschloss dieser, auf den 30-Jährigen zuzufahren, und erhöhte die Geschwindigkeit. Dabei erfasste er den Mann, der daraufhin gegen die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe krachte und anschließend auf die Straße fiel.

Hier hörte der Streit jedoch nicht auf. Der 30-Jährige richtete seine Aufmerksamkeit nun gegen den Vater, woraufhin der Sohn einschritt. Er drückte den Pöbler zu Boden und schlug mehrmals auf seine Brust ein.

Glücklicherweise konnten wachsame Zeugen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Der 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei ihm wurde ein Promillewert von fast 3,0 festgestellt.