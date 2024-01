08.01.2024 15:19 Streit bei Veranstaltung mit 400 Gästen eskaliert: Autounfall folgt!

Schwieberdingen - Bei einer geschlossenen Veranstaltung in einer Festhalle in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) mit etwa 400 Gästen ist am frühen Montagmorgen ein Streit eskaliert. Die Polizei rückte am frühen Montagmorgen zu der Festhalle in Schwieberdingen an. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 3.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in die sich rund 200 Gäste verbal einmischten. Die Männer verschwanden den Angaben zufolge anschließend mit ihren Fahrzeugen. Einer der beiden Männer touchierte mit seinem Audi laut Polizei eine Frau am Bein und verletzte sie dabei leicht. Der andere Fahrer soll bei seiner Flucht mit seinem BMW ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift haben. Dieses prallte gegen einen geparkten Lastwagen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Was genau in der Festhalle passiert war, blieb zunächst unklar. Es habe sprachliche Barrieren gegeben und die Beteiligten seien alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei mit.

