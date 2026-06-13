Streit eskaliert: 15-Jähriger wird plötzlich ins Gesicht getreten

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In Braunsbedra in Sachsen-Anhalt wurde ein Jugendlicher während eines Streits ins Gesicht getreten und verletzt.

Von Tamina Porada

Braunsbedra - Ein Jugendlicher wurde am Freitagabend im Saalekreis in Sachsen-Anhalt bei einem Streit ins Gesicht getreten und verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen den 18-Jährigen. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt gegen den 18-Jährigen. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger (beide deutsch) stritten sich am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in der Lessingstraße in Braunsbedra.

Das teilte die Polizei am Samstagvormittag mit.

Der Grund für den Streit wurde nicht weiter erklärt, allerdings eskalierte er so weit, dass der 18-Jährige dem Jugendlichen unvermittelt in die linke Gesichtshälfte trat.

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Dabei wurde der 15-Jährige verletzt. Trotz sofortiger medizinischer Behandlung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 18-Jährige flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei kennt allerdings seinen Namen. Bisher wurde er noch nicht angetroffen, die Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

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