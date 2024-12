Streit eskaliert: Mann geht mit zwei Messern auf seine Lebensgefährtin los und verletzt sie schwer

Der 69-Jährige hat sich noch vor Ort widerstandslos von der Polizei festnehmen lassen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der mutmaßliche Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe laut einem Sprecher der Polizei aber nicht.

Die Tat hat sich demnach bereits am frühen Abend des vergangenen Sonntags (1. Dezember) in einem Mehrfamilienhaus in der Inneren Sulzfelder Straße ereignet.

Hier war es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Paar gekommen. Diese sei dann laut dem Polizeisprecher eskaliert. Schließlich soll der Mann mit zwei Messern auf die Frau eingestochen haben.

Der alkoholisierte 69-Jährige habe sich von der alarmierten Polizei noch vor Ort widerstandslos festnehmen lassen.